Osnabrück. Zweiter Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga, zweites „Brückengeflüster“ – und das gleich mit drei besonderen Gesprächspartnern. An diesem Montagabend ist unter anderem der Osnabrücker Bundesliga-Schiedsrichter Frank Willenborg zu Gast beim neuen VfL-Podcast der NOZ-Sportredaktion.

Die Sportredakteure Harald Pistorius und Benjamin Kraus werden sich im neuen NOZ-Podcast an diesem Montag mit dem Osnabrücker Bundesliga-Schiedsrichter Frank Willenborg über die neuen Regeln unterhalten und über den Videobeweis, der beim 1:0-Sieg des VfL in Sandhausen zum ersten Mal in der Historie der Osnabrücker zum Einsatz kam.

Vor Ort war Fabian Pieper, der auf noz.de als „Fanreporter“ in dieser Saison die Auswärtsspiele der Lila-Weißen unter die Lupe nimmt. Das ist sein erster Text zum Ausflug in das Hardtwaldstadion. Sein Fazit: Mit drei Punkten im Gepäck fühlen sich mehr als 400 Kilometer kürzer an.

Thema wird auch das bevorstehende Pokalspiel gegen RB Leipzig sein. Hier wird ein Überraschungsgast telefonisch zugeschaltet.

Immer Montags

Das Brückengeflüster erscheint immer Montagabends bei den Streamingdiensten Spotify, Deezer, Apple und Google Podcasts sowie auf noz.de.

Am ersten Spieltag erklärte der ehemalige VfL-Profi Alexander Dercho unter anderem, wie er sich in seinem neuen Leben als Sport-Invalide zurechtfindet, was er angesichts der Auftakt-Niederlage noch von der Saison des VfL Osnabrück erwartet und warum er es selbst gar nicht mochte, in der Dreierkette zu spielen. Hier können Sie noch einmal reinhören.

Haben Sie Anregungen zum Brückengeflüster?

So erreichen Sie uns. Nennen Sie einfach das Stichwort "Brückengeflüster"!

Anzeige Anzeige

E-Mail: podcast@noz.de

Facebook: @neueoz

Insta: @noz_de

Twitter: @noz.de

Whatsapp: 01579/2354197

Telegram: NOZBot