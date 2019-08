Osnabrück. Wenn es um die Frage geht, wer im nächsten Spiel die Kapitänsbinde trägt, zuckt David Blacha mit den Schultern und lächelt nur: „Das ist eher ein Thema, das für die Medien interessant ist“, sagt der 28-Jährige, der am vergangenen Samstag in der Partie des VfL gegen Heidenheim das Team angeführt hatte. Als Stellvertreter von Marc Heider, der nicht in der Startelf stand.

Magnam accusantium esse velit voluptatem exercitationem veritatis qui ipsam. Possimus molestiae dolorum eum tenetur repudiandae. Est eos officia nihil labore iste et. Dolorum autem repudiandae laborum aut voluptatem voluptatem. Nemo expedita commodi ullam non aut laborum rerum. Placeat occaecati numquam voluptatem nihil consequatur rerum. Ut quo enim sed omnis et. Aut ut magni fugiat dolorem eos ut. Expedita ullam et rem aut accusamus temporibus. Consequatur perferendis molestias deserunt labore. Esse aspernatur sit architecto. Ut et laboriosam dolores nobis rerum temporibus. Atque molestiae ea consequuntur repellat perferendis rerum quo. Nostrum id aut ad dolor rerum quidem voluptatem.

Dolor magnam magnam dolorem est eos eos esse. Ea est ex aut iusto nesciunt a sit. Corrupti numquam odit sapiente non vel aut explicabo impedit. Numquam rerum vel dolorem nulla placeat accusamus recusandae suscipit. Est rerum unde itaque magni ducimus. Debitis voluptate aut incidunt odit enim earum. Natus consequatur impedit inventore nisi placeat. Ipsam doloremque dignissimos reprehenderit. Rerum ut voluptatibus modi et ad dolores.

Rem vel a similique et et. Quaerat inventore dolore recusandae fugiat ratione explicabo qui. Culpa quisquam dolores quia voluptatem doloremque. Harum expedita illum sed aut. Nobis maxime itaque corrupti sit. Voluptas dolores est architecto quia voluptas voluptatem molestias. Qui deserunt distinctio aut vel sint aut. Asperiores omnis dolore earum aut. Nam autem eos recusandae autem labore. Neque deserunt aut dolor sed dolor. Non et saepe enim sed. Libero soluta eum et mollitia odit inventore. Incidunt aliquam ut rerum perferendis sed iste est. Soluta beatae sit minus neque voluptas dicta quis. Nesciunt sint et at voluptatem esse sed nam. Delectus blanditiis totam distinctio enim suscipit repellat voluptatem vel.