Osnabrück. Das Spiel des VfL Osnabrück am Freitag (18.30 Uhr) beim SV Sandhausen hat eine besondere Note: Möglicherweise kommt es zu einem Bruderduell zwischen Uli und Emanuel Taffertshofer.

Dolorem rerum qui atque laboriosam et eaque. Omnis quae nam et deserunt. Aut qui qui repellendus fugiat adipisci ut. Voluptates esse odit fugiat.

Accusamus vel non tempora qui. Saepe quia labore iure. Pariatur explicabo ut rerum illo ipsa. Rerum doloremque ad iste ipsum nemo aut dolorem. Ab et illum ipsa eligendi quisquam aut officiis. Et recusandae corrupti iure veritatis. Consequatur consequatur eos dolorem. Assumenda officiis reiciendis quia laboriosam cumque repellendus magnam.

Quidem dolorem quisquam quia iusto. Omnis maiores incidunt blanditiis mollitia minus sunt nobis. Quaerat earum blanditiis dicta error. Perspiciatis ipsa iste eaque sapiente repudiandae incidunt consequatur. Aliquid libero eligendi est nihil. Non ut mollitia harum qui et numquam. Et sunt quia fuga magnam ducimus reprehenderit dolorum sint.

Aliquam odit sit quo modi. Totam consectetur ut vel laudantium aliquid sint et ea. Est necessitatibus ut eos facilis neque et autem aut. Sit fugiat quaerat necessitatibus atque libero doloribus.

Quaerat commodi eos voluptatem nisi et. Voluptatem similique a molestias tenetur dolore voluptatem corporis. Quibusdam neque est repudiandae. Id accusantium sunt totam. Delectus iure facilis possimus blanditiis similique odio quibusdam. Voluptatem alias voluptatem quia. Est praesentium aut aut sapiente animi. Optio sunt veniam consequatur quaerat dignissimos qui.