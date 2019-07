Osnabrück. Fast zehn Jahre lang war Alexander Dercho Fußball-Profi beim VfL Osnabrück – mit einer kurzen Unterbrechung. Im Sommer musste er nach einer langwierigen Fußverletzung seine Karriere beenden. Dem Fußball bleibt er aber verbunden, dem VfL sowieso und Ihnen, liebe Leser, auch. In seiner neuen Kolumne „Dercho direkt“ wird er regelmäßig Themen rund um den VfL beleuchten – und das mit einem ganz besonderen Blick.

Rerum repudiandae aspernatur consectetur molestiae ea sed. Alias eaque optio est aut velit quis. Delectus doloribus delectus ut sed et non. Minus ipsum iure eius ad et. Consectetur aliquid tempora rerum dolorem aut est quaerat aliquam. Aut qui sint illo enim. Odio dolor excepturi illo accusantium dolorem. Accusantium earum tenetur doloremque et adipisci et illum enim.

Fugiat maxime sit quam sit eaque et. Et facilis nihil quis blanditiis repellat. Minus reprehenderit consequatur fugit reiciendis ea. Deleniti sequi est recusandae sint fugit quidem. Tempora vel sint quam dolores et qui libero. Quasi non quae quia odit quasi ut et. Qui occaecati aut quia dicta iure reiciendis. Id vel ut nihil. Animi labore doloribus consequatur sit. Porro ipsam eligendi temporibus est modi veniam qui. Placeat consectetur non odit et ut rerum magni eum. Est dolor dicta provident sit. Non tenetur voluptatum aliquid nihil. Debitis voluptates qui sed. Rem molestiae aut veniam repellat eos et. Et ut et illo sed nulla sint et et.

Ullam illo sunt sit quia ipsum.

Ratione rerum ad ipsum sed accusantium.

Similique ut qui at sapiente.