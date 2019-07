Zu Gast im VfL-Podcast "Brückengeflüster": Alexander Dercho und Kalla Rickelmann. Foto: Michael Gründel, Grafik: NOZ

Osnabrück. Im "Brückengeflüster" erwarten die NOZ-Sportredakteure dieses Mal einen besonderen Gast: Ex-VfL-Spieler Alexander Dercho. Er erklärt, wie er sich in seinem neuen Leben als Sport-Invalide zurechtfindet, was er angesichts der Auftakt-Niederlage noch von der Saison des VfL Osnabrück erwartet und warum er es selbst gar nicht mochte, in der Dreierkette zu spielen.