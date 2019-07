Genießt die Atmosphäre: Heidenheims Coach Frank Schmidt. Foto: osnapix

Osnabrück. Dass einige Fußball-Anhänger hinter der gegnerischen Trainerbank an der Bremer Brücke in Osnabrück vielleicht einen Benimm-Kurs belegen sollten, wurde am Samstag einmal mehr im Spiel des VfL gegen Heidenheim deutlich. Der Gäste-Coach nahm es allerdings mit Humor...