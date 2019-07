Osnabrück. 3002 lange Tage sind vorbei: Der VfL Osnabrück ist zurück in der 2. Fußball-Bundesliga: Heute Nachmittag zur besten Fußballzeit um 15.30 Uhr steigt der Saisonauftakt gegen den 1. FC Heidenheim - und ein paar Restkarten für Kurzentschlossene sind sogar noch verfügbar.

Alle Infos zum Spiel: Wo Trainer Thioune das Zweitliga-Feeling ereilte und wieso Gegner Heidenheim ein Vorbild für den VfL sein kann.

Training: Gibt es erst morgen wieder. Heute ist Matchday, wie wir Franzosen sagen.

Neues Format auf die Ohren: Die NOZ-Sportredaktion startet mit einem Podcast zum VfL Osnabrück - ein Format, das spannende Hintergründe und Anekdoten liefern kann. Hier steht, wann es erscheint und wo man es abrufen kann.

Respekt vor dem Zweitligastart? Vielleicht hilft es, eine Kerze anzuzünden. Das geht, eine Stunde vor dem Spiel in der Kreuzkirche.

Wichtiger Hinweis für die Inhaber ermäßigter Eintrittskarten: Bei der Premiere am Samstag müssen die Nachweise, die zum Erwerb ermäßigter Karten berechtigen, mitgebracht und bei den Einlasskontrollen dem Ordnungspersonal gezeigt werden. Die Scanner-Säulen erkennen ermäßigte Eintrittskarten und leuchten blau; daraufhin kontrolliert der Ordner den Ermäßigungsnachweis. Bei Kinderkarten leuchtet der Scanner weiß, der Ordner überprüft die Berechtigung durch Sichtkontrolle. Der VfL weist ausdrücklich darauf hin, dass Zuschauer ohne Ermäßigungsnachweis keinen Zutritt zum Stadion erhalten.

Vorverkauf: Vom 30. Juli bis zum 1. August können die Besitzer einer Dauerkarte ab 10 Uhr im Fanshop an der Bremer Brücke, im Sporthaus L&T, über die Ticket-Hotline und den Online-Shop ihren Platz für das DFB-Pokalspiel am 11. August gegen den Bundesligisten RB Leipzig buchen. Das Vorkaufsrecht bezieht sich auf ein Ticket pro Dauerkarte. Die Online-Buchung ist nur möglich, wenn die Dauerkarte mit einem bereits existierenden Online-Konto verbunden ist. Ansonsten kann die Verbindung über die Ticket-Hotline nachträglich hergestellt werden. Alle Vereinsmitglieder und Crowdfunder können dann vom 2. bis zum 4. August maximal zwei Eintrittskarten erwerben, solange Tickets vorrätig sind. Eine Online-Buchung ist für Mitglieder mit eindeutig verbundenem Online-Konto möglich. Für die Crowdfunder gilt dies aus technischen Gründen nicht. Dauerkartenbesitzer, die auch Crowdfunder sind, können bereits vom 30. Juli bis zum 1. August die beiden Tickets aus dem exklusiven Crowdfunder-Vorkaufsrecht hinzubuchen – jedoch nur in einem der Fanshops. Am 5. August beginnt um 10 Uhr der freie Verkauf der dann noch zur Verfügung stehenden Eintrittskarten. Die maximale Abgabemenge von Tickets pro Person wird rechtzeitig kommuniziert. Wie für das Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim gelten auch für das DFB-Pokalspiel in der 1. Hauptrunde gegen RB Leipzig die Basispreise.

Neue Liga – neue Ideen: Wenn der VfL Osnabrück am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim erstmals seit acht Jahren wieder in der 2. Fußball-Bundesliga antritt, kann er auf kirchlichen Beistand bauen. Heiner Langewand (Pfarrer der katholischen Pfarrgemeinde Heilig Kreuz in Osnabrück-Schinkel), Maik Stenzel (katholische Pfarreiengemeinschaft Mariae Geburt Bad Laer und St. Antonius Remsede), Reinhard Molitor (Domkapitel Osnabrück) und Karsten Kümmel (evangelisch-lutherische Paulusgemeinde Osnabrück-Schinkel) hatten bereits Anfang Juli ihre Idee „Anstoß in der Kreuzkirche – 11 Minuten zur Einstimmung auf das Spiel“ vorgestellt, nun fiebert das Quartett dem ersten „Anstoß“ um 14.30 Uhr in der Kreuzkirche (Schützenstraße) entgegen. Die VfL-Anhänger dürfen sich auf kompakte lila-weiß geprägte elf Minuten mit Orgelmusik, Bibelwort und einer kleinen Predigt freuen. Gestärkt mit diesem „Paket“, können die Besucher anschließend zum Stadion um die Ecke pilgern.

