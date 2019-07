Mitglied der Meistermannschaft: Alexander Dercho hier am Ball gegen den Würzburger Enes Küc. Foto: osnapix/Titgemeyer

Osnabrück. Am Samstag startet der VfL Osnabrück in die neue Saison, am Montag startet die NOZ-Sportredaktion mit ihrem lila-weißen Podcast „Brückengeflüster“. Und der erste Gast steht bereits fest: Alexander Dercho, letzte Saison noch Mitglied der Meistermannschaft des VfL, trifft sich mit zwei Sportredakteuren der NOZ und einem Fan zur lila-weißen Plauderstunde.