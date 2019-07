Osnabrück. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Schiedsrichter für den 1. Spieltag in der 2. Bundesliga angesetzt. Das Spiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Heidenheim am Samstag, 27. Juli 2019, leitet Sascha Stegemann aus Niederkassel.

