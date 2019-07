Osnabrück . Die Vorfreude wächst, die Anspannung auch: Mit Tausenden von Fans und Freunden fiebert auch die Mannschaft des VfL Osnabrück dem Saisonauftakt der 2. Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim entgegen.

Training: Pünktlich um 15.30 Uhr bittet Trainer Daniel Thioune auf dem Rasen der Bremer Brücke zum Training. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit bekommt die Mannschaft den auf den Gegner zugeschnittenen taktischen Feinschliff. Ganz bewusst wird zur Anstoßzeit von Samstag trainiert, auch an die Temperaturen soll sich die Mannschaft gewöhnen - die Hitze bleibt erhalten.

Organisatorisches: Wichtiger Hinweis für die Inhaber ermäßigter Eintrittskarten: Bei der Premiere am Samstag müssen die Nachweise, die zum Erwerb ermäßigter Karten berechtigen, mitgebracht und bei den Einlasskontrollen dem Ordnungspersonal gezeigt werden. Die Scanner-Säulen erkennen ermäßigte Eintrittskarten und leuchten blau; daraufhin kontrolliert der Ordner den Ermäßigungsnachweis. Bei Kinderkarten leuchtet der Scanner weiß, der Ordner überprüft die Berechtigung durch Sichtkontrolle. Der VfL weist ausdrücklich daraufhin, dass Zuschauer ohne Ermäßigungsnachweis keinen Zutritt zum Stadion erhalten.

Veranstaltung: An diesem Donnerstag um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) wird im Haus der Jugend über dden Umbau und die Zukunft der Bremer Brücke informiert und diskutiert. Auf Einladung der Fanabteilung stehen Geschäftsführer Jürgen Wehlend und Vereinspräsident Manfred Hülsmann Rede und Antwort.



Vorverkauf: Vom 30. Juli bis zum 1. August können die Besitzer einer Dauerkarte ab 10 Uhr im Fanshop an der Bremer Brücke, im L&T Sporthaus, über die Ticket-Hotline und den Online-Shop ihren Platz für das DFB-Pokalspiel am 11. August gegen den Bundesligisten RB Leipzig buchen. Das Vorkaufsrecht bezieht sich auf ein Ticket pro Dauerkarte. Die Online-Buchung ist nur möglich, wenn die Dauerkarte mit einem bereits existierenden Online-Konto verbunden ist. Ansonsten kann die Verbindung über die Ticket-Hotline nachträglich hergestellt werden. Alle Vereinsmitglieder und Crowdfunder können dann vom 2. bis zum 4. August maximal zwei Eintrittskarten erwerben, solange Tickets vorrätig sind. Eine Online-Buchung ist für Mitglieder mit eindeutig verbundenem Online-Konto möglich. Für die Crowdfunder gilt dies aus technischen Gründen nicht. Dauerkartenbesitzer, die auch Crowdfunder sind, können bereits vom 30. Juli bis zum 1. August die beiden Tickets aus dem exklusiven Crowdfunder-Vorkaufsrecht hinzubuchen - jedoch nur in einem der Fanshops.

Am 5. August beginnt um 10 Uhr der freie Verkauf der dann noch zur Verfügung stehenden Eintrittskarten. Die maximale Abgabemenge von Tickets pro Person wird rechtzeitig kommuniziert. Wie für das Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim gelten auch für das DFB-Pokalspiel in der 1. Hauptrunde gegen RB Leipzig die Basispreise.

Die ersten Pflichtspiele:



