Bald rollt der Ball wieder an der Bremer Brücke - erst in der 2. Liga, dann auch im DFB-Pokal. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Am 30. Juli startet der Vorverkauf des Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück für das Heimspiel in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde am 11. August (So., 15.30 Uhr) gegen den Bundesligisten RB Leipzig. Zunächst haben die Dauerkartenbesitzer ein exklusives Vorkaufsrecht.