Osnabrück. Vor dem Saisonstart in der 2. Bundesliga zeigen wir die Spieltags-Pressekonferenz des VfL Osnabrück im Livestream.

Am Samstag geht für den VfL Osnabrück das Abenteuer 2. Bundesliga los. Zum Auftakt gastiert der 1. FC Heidenheim an der Bremer Brücke. Anstoß ist um 15.30 Uhr. In der turnusmäßigen Pressekonferenz vor der Partie beantworten VfL-Cheftrainer Daniel Thioune und Sportdirektor Benjamin Schmedes die Fragen der anwesenden Journalisten. Wie lief die Vorbereitung? Mit welchen Kader geht der VfL ins Rennen? Was erwartet man vom Gegner? Diese und mögliche weitere Fragen werden beantwortet.