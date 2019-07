Trägt weiter die Kapitänsbinde: Marc Heider. Foto: imago images/DeFodi

Osnabrück. Jetzt ist es raus: Marc Heider bleibt Kapitän des VfL Osnabrück. Wie in der vergangenen Saison führt der 33-Jährige auch nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga die Lila-Weißen an. Seine Stellvertreter sind David Blacha und Maurice Trapp.