Entscheidung in der Kapitänsfrage beim VfL fällt erst am Mittwoch

Beim Vorbereitungsturnier Lohne führt David Blacha den VfL als Kapitän auf das Feld. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück . Die Mannschaft hat gewählt, doch die Entscheidung in der Kapitänsfrage ist noch nicht gefallen. Am Mittwoch will der VfL Osnabrück verkünden, wer das Team am Samstag (15.30 Uhr) bei der Saisonpremiere gegen den 1. FC Heidenheim und im weiteren Saisonverlauf anführt.