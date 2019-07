Vor 20 Jahren wurde Christian Claaßen (links beim Derby in Meppen) Kapitän des VfL Osnabrück - heute entscheidet sich, wer dieses Amt in der Saison 2019/20 übernimmt. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Der Countdown läuft: Noch vier Tage - dann startet der VfL Osnabrück in seine 16. Saison in der 2. Bundesliga. An diesem Dienstag steht der Trainingstag auf dem Plan - von morgens bis zum frühen Abend ist das Team auf der Illoshöhe zusammen - und bekommt seinen Kapitän.