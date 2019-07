Im ersten Spiel des Blitzturniers in Lohne führte David Blacha (links) den VfL Osnabrück aufs Feld. Am Dienstag sollen bei den Lila-Weißen der Mannschaftsrat gewählt und der Kapitän bestimmt werden. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Am Wochenende führten David Blacha und Marc Heider den VfL Osnabrück in den Testspielen in Lohne aufs Feld. Zuvor in der Vorbereitung hatten schon andere die Kapitänsbinde getragen. Bis zum Start der 2. Fußball-Bundesliga am kommenden Samstag soll der Mannschaftsführer der Lila-Weißen feststehen.