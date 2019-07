Osnabrück. Bei den Fans des VfL Osnabrück steigt die Vorfreude auf den Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga. Für das erste Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim sind bereits rund 11000 Plätze belegt. In einigen Bereichen werden die Tickets knapp.

Wie der VfL am Freitagmittag mitteilte, sind knapp 11000 Plätze für das erste Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 27. Juli, 15.30 Uhr) verkauft. In dieser Zahl sind auch die bisher abgesetzten Dauerkarten berücksichtigt. Für den Affenfelsen waren am Freitagmittag nur noch zehn Karten erhältlich. Für die Kindertribüne standen noch 46 Tickets zur Verfügung. In allen anderen Stadionbereichen gibt es laut VfL noch ausreichend Karten.

Dauerkarten bis 26. Juli

Bis zum 26. Juli sind weiterhin Dauerkarten erhältlich, die auch ein Vorkaufsrecht für das DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig beinhalten. Es gibt noch 400 Saisonabos für die Ostkurve. Für die Westkurve sind noch 1100 Dauerkarten im Verkauf. Die Sitzplätze und der Affenfelsen sind bereits ausverkauft.