Osnabrück. Schlechte Nachrichten für Simon Haubrock: Der 19-jährige Innenverteidiger des VfL Osnabrück wird weiter ausfallen.

Nachdem der Nachwuchsspieler die vergangene Saison wegen einer hartnäckigen Sprunggelenksverletzung verpasst hatte, schien er zuletzt auf dem Wege der Besserung. Im März hatte er wieder das Athletiktraining aufgenommen, im Trainingslager im niederländischen Venlo absolvierte er bei einer Einheit leichte Athletikübungen. Beim Termin für das Mannschaftsfoto am Donnerstagmorgen lief Haubrock wieder an Gehhilfen – am Bein eine Gipsschiene.

Wie der VfL am Freitag mitteilte, musste sich der Youngster einer erneuten Operation an seinem Sprunggelenk unterziehen, bei der ein freier Gelenkkörper im rechten Sprunggelenk entfernt wurde. Er fällt für rund drei Monate aus.

Auch für Bashkim Ajdini konkretisierte der VfL die Blessur: Im Testspiel im Trainingslager gegen Union Nettetal hat er sich eine Zerrung der rechten Adduktorensehne zugezogen. Die Ausfallzeit lässt sich nicht genau einschätzen.