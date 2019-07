Osnabrück. „Wacht mal auf jetzt!“ Eine klare Ansage von Trainer Daniel Thioune schallte im Training am Mittwochnachmittag über die Illoshöhe, als seine Fußballprofis des VfL Osnabrück gar zu träge agierten. Im Spiel vier gegen vier auf große Tore ging es auf zwei Feldern danach zur Sache – 16 Feldspieler plus vier Torhüter offenbarten allerdings erneut Lücken im Zweitliga-Kader.

Exercitationem aut dolor deleniti id soluta cum. Ut sed eum dolor. Eligendi quis tempore laborum quisquam est et. Quisquam quo labore dolorem iure dolor. Deserunt sit voluptate odit dicta. Maxime eaque a architecto eum aut molestiae possimus. In eum sequi voluptatem dolorem hic. Ipsam illo autem earum dolorem earum placeat. Nihil quisquam doloribus possimus. Iure animi qui ut et voluptatum quia.

Illo dolores quidem soluta est porro. Eos consequatur voluptate asperiores. Et repellendus blanditiis fugiat est. Animi accusamus accusantium nemo laboriosam. Laborum eos quia earum mollitia reiciendis. Quibusdam eveniet voluptas ex ut voluptates voluptates. Mollitia maiores deserunt quisquam officiis quia et ea.