Osnabrück . Der VfL Osnabrück steuert bezüglich seiner verkauften Dauerkarten in Richtung einer Maximalauslastung weiterer Stadionbereiche: Bis Mittwochmittag hatte der Verein bereits 7550 Saisonabos an den Mann gebracht.

