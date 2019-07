Osnabrück . Nach einem freien Tag steigen die Profis des Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück heute wieder in den Trainingsalltag ein - und zwar mit einer Doppelschicht. Einzeltickets für den Saisonauftakt zu Hause gegen den 1. FC Heidenheim gibt es indes erst ab morgen. Für die U13-Jugend es VfL gibt es indes eine neue Herausforderung.

Training: ist heute um 9.30 Uhr und um 15.30 Uhr auf der Illoshöhe.

Tickets für Auftaktspiel: Ab Mittwoch werden Einzelkarten für die Partie gegen Heidenheim verkauft. Die Zahl der verkauften Saisonabos ist indes auf 6780 gestiegen.

Tickets für das DFB-Pokalspiel gegen Leipzig: Modalitäten dazu will der VfL in Kürze bekannt geben. Sicher ist, dass Dauerkartenbesitzer, Crowdfunder und Mitglieder ein Vorkaufsrecht erhalten.

U13-Nordcup: Mit der Saison 2019/20 nimmt die U13 des VfL Odsnabrück am neu eingeführten „U13-Nordcup“ teil. Die lila-weißen Youngster messen sich hier mit den besten Spielern der weiteren Nachwuchsleistungszentren der großen Vereine aus dem Norden Deutschlands. An der Spielrunde nehmen die NLZ-Teams von Hannover 96, VfL Wolfsburg, VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig, Werder Bremen, Hamburger SV, Holstein Kiel und dem FC St. Pauli teil. Es werden in der Regel Dreierspieltage (3 Teams, Jeder gegen Jeden) durchgeführt. „Hinter dem Nord-Cup steht die Idee, dass die Nachwuchsleistungszentren auf einem hohen Niveau gegen gleichaltrige Mannschaften spielen möchten. Die VfL-U11 spielt ebenso wie die U12 im Regelbetrieb gegen U13-Mannschaften in der D-Jugend. Die lila-weiße U13 müsste ansonsten gegen C-Jugendmannschaften auf einem Großfeld spielen, um richtig gefordert zu werden. Daher ist dieser Zusammenschluss der Nord-LZ ein großer Schritt nach vorne“, so Stefan Wessels, Leiter Grundlagenbereich im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Osnabrück. Start des U13-Nordcup wird im August sein. Für die Spieltage in Osnabrück suchen die Lila-Weißen Vereine, die diese ausrichten möchten.

Die Termine der Woche:

16.07.: 09.30 & 15.30 Uhr Training

17.07.: 09.30 & 15.30 Uhr Training

18.07.: 15.30 Uhr Training

19.07.: 14 Uhr Training

20.07.: 09.30 Uhr Training // ab 14 Uhr Blitzturnier in Lohne mit dem VfL, Werder Bremen und 1. FC Köln

21.07.: 10 Uhr Training

Die ersten Pflichtspiele: