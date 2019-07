Osnabrück. In 13 Tagen beginnt für den VfL Osnabrück das Kapitel 2. Fußball-Bundesliga. Am Samstag, den 27. Juli steht der Brückentag gegen den 1. FC Heidenheim auf dem Programm. Ab Mittwoch sind die Tageskarten für den Ligaauftakt erhältlich. Für das DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig soll es ein Vorkaufsrecht für Dauerkartenbesitzer, Mitglieder und Crowdfunder geben.

Am 17. Juli, also an diesem Mittwoch, beginnt der Vorverkauf für das erste Heimspiel der Zweitligasaison 2019/20 gegen den 1. FC Heidenheim. Ab 10 Uhr sind die Tageskarten für den Brückentag erhältlich im Fanshop an der Bremer Brücke, im L&T Sporthaus, über die Ticket-Hotline unter 01806 771899 (Mo. - Fr. 8 - 21 Uhr, Sa. 8 - 20 Uhr, So./Feiertag 10 - 20 Uhr, 0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Mobilfunknetz ), den Online-Shop und die weiteren externen Vorverkaufsstellen. Für den 1. Spieltag der neuen Saison gegen Heidenheim, der mit dem ehemaligen VfL-Profi Timo Beermann in die Hasestadt reisen wird, gelten die Basispreise.

Tickets für den DFB-Pokal

Am Sonntag, den 11. August treffen die Lila-Weißen um 15.30 Uhr in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals an der Bremer Brücke auf RB Leipzig. Sämtliche Informationen zum Ticketverkauf, bei dem Dauerkartenbesitzer, Mitglieder und Crowdfunder ein exklusives Vorkaufsrecht genießen, bevor die Tageskarten in den freien Verkauf gehen, will der Verein in Kürze bekanntgeben.

Dauerkarten weiterhin erhältlich

Knapp zwei Wochen vor dem Ligastart sind inzwischen rund 6780 Dauerkarten abgesetzt – inklusive der Lebenslangen Dauerkarten. Für die Stehplatzbereiche Ost- und Westkurve sind weiterhin Jahrestickets erhältlich. Der Verkauf von Dauerkarten endet am Freitag, 26. Juli, um 18 Uhr - also einen Tag vor dem ersten Heimspiel. Das gilt für sämtliche Verkaufsstellen.

Für die beiden Sitzplatztribünen Nord und Süd sowie den „Affenfelsen“ stehen keine Dauerkarten mehr zur Verfügung, hier ist laut VfL die selbst gewählte Kapazitätsgrenze von 70 Prozent bereits erreicht worden. Das restliche Kartenkontingent für diese Stadionbereiche geht jeweils in den Tageskartenverkauf.