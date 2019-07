Osnabrück. Eine ereignisreiche und arbeitsintensive Woche liegt hinter den Profis des Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück. An diesem Montag dürfen sie durchschnaufen - sie haben trainingsfrei. Im Fanshop geht allerdings der freie Dauerkartenverkauf weiter - dazu soll es heute Infos zum Einzelticket-Verkauf für die Auftaktpartie gegen den 1. FC Heidenheim in 13 Tagen geben.

Training: Ist heute keines - nach dem Trainingslager und der Saisoneröffnung erhalten die Profis heute einen freien Tag. Erst am Dienstag wird wieder auf der Illoshöhe geübt.

Saisoneröffnung: Etwa 4500 Fans kamen am Sonntag an die Bremer Brücke - und übten den Schulterschluss mit den Profis. "Es ist immer schön, Fankontakt zu haben. Es sind viele Kinder da und wir waren selber mal klein. Da haben wir auch gerne Autogramme gesammelt, von Leuten, die wir bewundert haben. Deswegen ist es eine schöne Abwechslung.", fand Marcos Alvarez den Tag sehr gelungen. Der VfL-Stürmer ergänzte: "Ich hatte heute alle Altersklassen auf dem Arm, vom Säugling bis zum Rentner oder Rollstuhlfahrer. Ich finde das richtig cool, wie die Leute hier alle in Strömen ankommen."

Trainingslager-Bilanz: Thioune will noch vier neue Spieler.

Lukas Gugganig und Kevin Friesenbichler: Zwei Österreicher auf Integrationskurs beim VfL Osnabrück

Dauerkartenverkauf: Am vergangenen Donnerstag begann der freien Dauerkartenverkauf. 1200 Tickets setzte der VfL schon am ersten Tag ab. Damit waren schon vor dem Wochenende insgesamt 6438 Dauerkarten verkauft - die Absatzzahlen dürften sich am Freitag und beim Saisonderöffnungsfest am Sonntag, bei dem auch der Fanshop geöffnet hatte, noch einmal deutlich erhöht haben. Sitzplatz-Saisonkarten gibt es keine mehr - Stehplatz-Dauerkarten sind noch einige wenige erhältlich.

Einzelticket-Verkauf: Bis dato sind noch keine Tickets für Einzelspiele in der kommenden Saison erhältlich. Für heute hat der VfL aber Informationen angekündigt, wann der Einzelticket-Verkauf für den Saisonauftakt beginnt und welche Modalitäten gegebenenfalls zu beachten sind.

Anzeige Anzeige

Das weitere Programm:

20. Juli (Samstag, ab 14 Uhr): Blitzturnier in Lohne mit dem VfL, Werder Bremen und 1. FC Köln

Die ersten Pflichtspiele: