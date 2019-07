Holtgrave: Mein Herz hängt nach wie vor ganz am VfL Osnabrück CC-Editor öffnen

Ein Sympathieträger der Fans war Friedhelm Holtgrave in seiner erfolgreichen VfL-Zeit. Foto: imago images/Kicker/Metelmann

Osnabrück. Als Jugendlicher durfte Friedhelm Holtgrave bereits bei der Männermannschaft des TuS Recke vorspielen – unter dem ehemaligen VfL-Spieler Johannes Haferkamp, der Holtgrave prompt dem ehemaligen Osnabrücker Präsidenten Friedel Schwarze empfahl. Von 1967 bis 1972 machte sich Holtgrave in der erfolgreichsten Ära des VfL Osnabrück als kopfballstarker und fairer Abwehrspieler in 205 Einsätzen einen Namen. Am Sonntag feierte Holtgrave mit rund 30 Personen, darunter Lebensgefährtin Renate Warning, seinen 75. Geburtstag.