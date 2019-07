In Venlo kam Etienne Amenyido 2017/18 nicht zurecht – mit dem VfL Osnabrück dort im Trainingslager zu sein, lässt keine negativen Erinnerungen hochkommen. Foto: Helmut Kemme Foto: Helmut Kemme

Venlo. 2017 verlieh Borussia Dortmund Etienne Amenyido an Eredivisie-Aufsteiger VVV Venlo, aber in den Niederlanden kam der Angreifer nicht zurecht. Nach nicht einmal einem halben Jahr brach er die Zelte ab. Dem Tiefpunkt folgte der Aufwärtstrend beim VfL Osnabrück. „Der Trainer hat anscheinend das in mir gesehen, was viele andere anscheinend nicht gesehen haben“, ist der 21-jährige dankbar für das Vertrauen der Lila-Weißen.