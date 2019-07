Osnabrück. Bisher hat Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück für die anstehende Saison inklusive der lebenslangen Dauerkarten mehr als 5300 Jahreskarten für bestehende Besitzer und Mitglieder verkauft. Der freie Verkauf startet am Donnerstag, 11. Juli 2019, um 10 Uhr.

