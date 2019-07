Osnabrück. Die DFL hat die Spieltage drei bis fünf in der 2. Fußball-Bundesliga genau terminiert. Aufsteiger VfL Osnabrück muss sich dabei an einen neuen Tag gewöhnen, der aus der 3. Liga bekannte Samstag fällt weitgehend weg.

Bisher waren die ersten beiden Spieltage terminiert. Der VfL startet mit einem Heimspiel am Samstag, 27. Juli, um 15.30 Uhr gegen den 1. FC Heidenheim in die Saison. Am 2. Spieltag geht es am Freitagabend (2. August, 18.30 Uhr) zum SV Sandhausen. Ab jetzt wissen die Lila-Weißen und ihre Fans auch, wie es danach weitergeht.

Am Montag, Sonntag und Freitag

Beim Blick auf die Terminierungen fällt auf, dass der VfL vor allem am Sonntag aktiv sein wird. Zuvor wird es allerdings am Montagabend (19. August, 20.30 Uhr) das Spiel gegen den SV Darmstadt geben. Die Montagspartie bildet den Abschluss des Spieltages und hat somit keine "Konkurrenz". Danach beginnen dann die Sonntagswochen für den VfL. Sowohl beim 1. FC Nürnberg (25. August), als auch gegen Mitaufsteiger Karlsruher SC (1. September), beim FC Erzgebirge Aue (15. September) und gegen den FC St. Pauli (22. September) wird jeweils sonntags um 13.30 Uhr gespielt. Am 8. Spieltag wartet dann mit dem Auswärtsspiel beim weiteren Mitaufsteiger SV Wehen Wiesbaden noch eine Partie am Freitagabend (27. September, 18.30 Uhr).