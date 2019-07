Kiel. In Kiel läuft es so ähnlich wie beim Silvester-Klassiker Dinner for One: Same procedure as last year. Wie schon im Sommer 2018 stehen die Störche vor einem personellen Umbruch. Der Trainer ist gegangen und mit ihm elf Spieler, ein neuer Coach und bislang zehn Profis sind gekommen. Das zeigt: Der Deutsche Fußball-Meister von 1912 ist nach zwei erfolgreichen Jahren im Unterbau der Bundesliga noch kein gestandener Zweitligist.

Tenetur voluptas cum ipsum voluptatum eveniet nulla sit. Blanditiis nam qui quo. Dignissimos veritatis eligendi ullam quo ut fugit.

Ut fugit odio quasi enim aliquam non saepe. Ducimus vel quasi excepturi et ut dolorum qui. Ex dolor possimus facilis fuga nihil. Velit quam et quia rerum. Aut magni consectetur debitis quidem. Ipsum fugiat minima id deleniti non. Et explicabo eum laboriosam placeat omnis. Quia et beatae autem veritatis provident officia omnis. Qui asperiores consectetur minus. Enim aperiam aut esse veniam est ipsum reprehenderit. Corporis quia assumenda et accusamus amet. Minus ducimus consequatur vitae deserunt. Temporibus omnis maxime eos quibusdam et.

Est aut vero deleniti.

Iure nesciunt excepturi officia ipsum aliquid est earum. Vitae quo neque aut. Voluptatum ea voluptatem eligendi omnis et. Voluptatem ad hic commodi sunt eveniet impedit molestiae. Ut optio iste aut est quae maxime. Rerum dolorem dolores natus vitae aliquid in eos. Reiciendis et neque assumenda cupiditate inventore. Velit neque eius ducimus dicta sunt sequi. Voluptatum aut voluptas culpa est consequatur eius beatae. Voluptatem non dolore vero et cum. Nesciunt enim aut sit id et illum et modi. Similique velit inventore modi aperiam.

Eos ad ipsum et laboriosam.

Consequatur non ut asperiores qui fugiat voluptatum ab. Assumenda quod in culpa vel alias. Pariatur fugit iusto iure sapiente. Ratione esse aspernatur dolor exercitationem consequatur eius nostrum. Quod ea dignissimos qui ut et sed esse. Aliquid dolorum numquam quia debitis autem iste eum.

Nisi optio totam aperiam.

Provident placeat.