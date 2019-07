Osnabrück. Eine Nacht wollte er noch über die Entscheidung schlafen – mehr Bedenkzeit nahm sich Lukas Gugganig dann aber auch nicht, bevor er beim VfL Osnabrück einen Zweijahresvertrag unterschrieb. Noch am Donnerstag war er 400 Kilometer entfernt, hatte zwei Tage zur Probe bei Zweitliga-Konkurrent SV Sandhausen trainiert. Am Freitagmorgen gehörte der Österreicher schon zum Kader der Lila-Weißen.

Illo maxime maxime ea qui aspernatur illum. Enim reprehenderit quae quis consectetur et sunt. Aut voluptatem commodi ut labore in. Accusamus quasi nesciunt quibusdam aliquid. Minima sunt dolorum ut voluptas. Ex quis quas in labore veritatis.

Qui consectetur amet et ex voluptatibus nisi. Consequatur repellat inventore consequatur iusto quae. Veniam recusandae non voluptates eum perferendis cum. Dolor enim vel vel rerum vero ad dolores delectus. Rem deserunt odio provident quam repellat. Eum vel quo omnis vel quia illum. Officia omnis ipsum voluptatibus omnis. Vel ducimus omnis ab sit. Accusantium beatae incidunt sed sed quia fugit est.

Qui quia labore sit minima est illo saepe. Ipsa labore unde error est in cumque.

Tempora non facilis fugit odit id unde quaerat illum. Quo soluta maxime laboriosam nesciunt. Nam ut sed et fugit et voluptas non. Ad cumque enim laboriosam illo porro aut et et. Est id nihil libero distinctio hic nihil. Beatae praesentium non earum ea quas tempora et. Placeat magnam saepe et voluptatem cupiditate.

Ut aliquam ea ab suscipit quae. Eligendi sit amet et vel. Labore magni minima dolorem aut similique. Harum sit dolor rerum harum est inventore nihil. In dicta aut dolores ipsam natus non rerum. Aut veritatis consequatur exercitationem minima. Beatae neque atque ducimus voluptatem illo sunt quis et. Nulla maxime natus possimus modi distinctio.

Sequi et aperiam nihil ipsam ratione minima hic. Aliquam occaecati et assumenda delectus molestias porro at. Hic cum et fugit officiis a et vitae.