Bramsche. Die Varus Arena in Kalkriese ist an diesem Samstag Austragungsort des bis dato hochkarätigsten Testspiels des VfL Osnabrück in dieser Sommervorbereitung: Als Prüfstein wartet West-Regionalligist SV Rödinghausen.

Nach dem Testspiel ist vor dem Testspiel: Bereits an diesem Samstag tritt der VfL Osnabrück in der Varus Arena des FC Kalkriese ab 13 Uhr gegen den SV Rödinghausen an. Der Regionalligist um den gebürtigen Osnabrücker Daniel Flottmann hat die vergangene Saison in der starken Weststaffel auf dem dritten Platz abgeschlossen und will langfristig in die 3. Liga aufsteigen. „Es ist der interessanteste Test in der aktuellen VfL-Vorbereitung in der Region“, freut sich Ralf Finke. Der Vorsitzende des FC Kalkriese rechnet mit 500 bis 1500 Besuchern, wobei er darum bittet, dass Angehörige der älteren Generation die etwa 90 Sitzplätze auf der kleinen Tribüne in Anspruch nehmen dürfen. Ab 12 Uhr öffnet die Anlage ihre Pforten. Die Eintrittspreis beträgt sieben Euro, ermäßigte Tickets kosten fünf Euro, Kinder bis 13 Jahren zahlen nichts. Zuletzt hatte Rödinghausen in Testspielen Landesligist TuS Bruchmühlen 6:1 besiegt und gegen Drittligist Hansa Rostock 1:2 verloren.

,,VfL meets Golfclub Osnabrück-Dütetal": Nach der Partie lassen die VfL-Profis ihren Tag mit einer fachfremden Einheit beim Golfclub Dütetal ausklingen. Schon ab 14 Uhr läuft beim Golfclub der Tag der offenen Tür zum Erleben des Golfsports für die ganze Familie. Der VfL wird ab 16 Uhr mit dem neuen Kader eintreffen, um ab 17 Uhr bei einem kleinen Schau-Turnier gegen ausgesuchte Club-Spieler anzutreten. Besucher können das Turnier hautnah miterleben.

Gesicht zeigen für den VfL: Fans der Lila-Weißen können in einer Extra-Beilage der NOZ Medien, die mit der gedruckten Zeitung zum Saisonauftakt am 26. Juli erscheint, unter dem Motto ,,Fans zeigen Gesicht" demonstrieren, dass sie hinter dem VfL stehen – und gleichzeitig auch das Jugendleistungszentrum fördern. Für 45 Euro kann eine persönliche Anzeige mit Foto und Text geschaltet werden, zehn Euro gehen direkt an die VfL-Nachwuchsförderung. Wer mitmachen will, schickt entweder eine E-Mail mit Namen, Adresse, Telefonnummer sowie das gewünschte Foto plus Text an anzeigen@noz.de, oder besucht eine der Geschäftsstellen der NOZ Medien. Infos gibt es auch unter Telefon 05 41 / 7 60 57 78.

Die ersten Termine in der 2. Bundesliga: Die Deutsche Fußball Liga hat die ersten beiden Spieltage terminiert. Der VfL feiert am Samstag, 27. Juli, 15.30 Uhr, seine Heimpremiere gegen den 1. FC Heidenheim. Am Freitag, 2. August, 18.30 Uhr, steht das Spiel beim SV Sandhausen auf dem Plan.

Dauerkartenverkauf: Bis zum 9. Juli haben außer den bisherigen Dauerkarteninhabern nun auch Vereinsmitglieder die Gelegenheit, ihre Dauerkarten zu buchen. Ab dem 11. Juli startet dann der freie Dauerkartenverkauf. Hier gibt es weitere Details.

Das Vorbereitungsprogramm:

Anzeige Anzeige

6. Juli (Samstag, 13 Uhr): SV Rödinghausen - VfL (in Kalkriese)



8. bis 13. Juli: VfL-Trainingslager in Tegelen/Venlo;



dabei: 10. Juli: Spiel gegen Union Nettetal (18.30 Uhr, Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit)



dabei: 13 Juli: Spiel gegen Twente Enschede (16.30 Uhr, Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit)



20. Juli (Samstag, ab 14 Uhr): Blitzturnier in Lohne mit dem VfL, Werder Bremen und 1. FC Köln



Sonstige Termine:

14. Juli (Sonntag): Saisoneröffnungsfeier als Fan- und Familienfest an der Bremer Brücke



Die ersten Pflichtspiele: