Osnabrück. Gerrit Nauber ist nicht mehr als Gastspieler im Training des Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück.

Der 27-jährige Innenverteidiger hatte seit vergangenem Freitag bei den Lila-Weißen trainiert, um sich nach seinem Engagement beim MSV Duisburg fit zu halten. „Weil wir derzeit im Defensivbereich ein paar Ausfälle haben, ist sein Mitwirken bei uns eine Win-Win-Situation“, hatte Sportdirektor Benjamin Schmedes erklärt.

Nauber bestritt im VfL-Trikot die beiden Testspiele in Oythe und in Rheine. und trainierte am Mittwoch noch mal in Osnabrück. Am Donnerstag war er nicht mehr dabei. Der Innenverteidiger prüfe derzeit seine Optionen, erklärte VfL-Trainer Daniel Thioune. Die Lila-Weißen hatten eine Verpflichtung nicht grundsätzlich ausgeschlossen, aber bislang auch nicht nachdrücklich verfolgt.