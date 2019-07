Osnabrück. Der VfL Osnabrück kann sich weiter auf eine finanzielle Unterstützung aus seiner Fangemeinde verlassen: 375 der 411 verbliebenen Crowdfunder aus dem Jahr 2014 haben ihr Darlehen erneut verlängert. Dadurch stehen den Lila-Weißen rund 175000 der zuletzt hinterlegten 200000 Euro weiter zur Verfügung.

Am 30. Juni liefen die Darlehen aus, die die Crowdfunder erstmals für den Lizenzerhalt für die Saison 2014/15 gegeben hatten. Der VfL hatte nun darum gebeten, die Kleinkredite noch einmal zu verlängern, um nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren finanziellen Spielraum zu haben. 375 der 411 privaten Darlehensgeber (rund 91 Prozent) folgten diesem Aufruf. Die nicht verlängerten Darlehen werden mit einer dreiprozentigen Verzinsung ausgezahlt. „Gemeinsam ist es uns gelungen, den VfL 2014 vor dem Untergang zu retten und fünf Jahre später in die 2. Bundesliga zu führen. Wir haben bewiesen, was möglich ist, wenn wir zusammenhalten“, erklärte VfL-Geschäftsführer Jürgen Wehlend in einer Mitteilung des Vereins. Er danke daher allen Crowdfundern, die ihr Darlehen um ein weiteres Jahr verlängert hätten. „Das ist ein starkes Signal und hilft uns dabei, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des VfL in seiner ersten Zweitligasaison nach acht Jahren stabiler zu machen.“