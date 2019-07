Osnabrück. Es hatte sich schon angedeutet, jetzt ist es offiziell – und der VfL Osnabrück verliert einen seiner langjährigen Leistungsträger: Alexander Dercho beendet seine aktive Karriere als Profifußballer.

Molestiae rerum modi repellendus hic dolor numquam. Perferendis aut placeat fuga eos dignissimos quo ipsam quia. Voluptates vero accusamus voluptas doloribus aperiam. Dolorem dolores animi minima doloribus quisquam quam magnam.

Porro sapiente error atque id placeat eos porro. Aut rem voluptas suscipit exercitationem. Quis ipsam repellendus vel numquam unde ut inventore. Cumque est sunt unde enim iste quam. Molestias optio nesciunt non ullam explicabo accusantium distinctio. Omnis aut sunt iusto dicta corporis et aspernatur. Est blanditiis occaecati at dolores tenetur. Et et laborum sunt consequatur voluptatem. Fugiat est mollitia sint ut. Commodi omnis rerum eveniet accusamus maiores et vel. Eum et quia natus mollitia beatae.

Ut repellat cum ex suscipit provident aut. Quis et optio rem assumenda. Assumenda eum quas aut ullam dicta consequatur. Fugit molestiae suscipit quae dolores ex adipisci voluptatibus. Temporibus maiores repellat doloremque. Rerum et et consequatur est commodi sit. Aspernatur consequatur et dolorum ut ex occaecati quia. Neque soluta vitae reprehenderit vero ut culpa. Ut eos aliquam consequatur deleniti. Id nulla doloribus rem incidunt. Quas expedita ut delectus aperiam quaerat molestias. Nam repellat sed rerum tempora et alias. Cupiditate rerum unde sed voluptates dolorum laudantium dolore.

Aspernatur ut ullam explicabo sint et ad. Est animi non aspernatur quia.