Osnabrück. Der VfL Osnabrück legt heute den Fokus auf die Regeneration nach einer harten und intensiven Trainingswoche. Ab Mittwoch wird der Fokus auf das Offensivspiel gelegt. Im Hintergrund wird am Kader gebastelt.

Gesicht zeigen für den VfL: Fans der Lila-Weißen können in einer Extrabeilage der NOZ Medien, die mit der gedruckten Zeitung zum Saisonauftakt am 26. Juli erscheint, unter dem Motto "Fans zeigen Gesicht" demonstrieren, dass sie hinter dem VfL stehen - und gleichzeitig auch das Jugendleistungszentrum fördern. Für 45 Euro kann eine persönliche Anzeige mit Foto und Text geschaltet werden, 10 Euro gehen direkt an die VfL-Nachwuchsförderung. Wer mitmachen will, schickt entweder eine Email mit Namen, Adresse, Telefonnummer sowie das gewünschte Foto plus Text an anzeigen@noz.de, oder besucht eine der Geschäftsstellen der NOZ Medien. Infos gibt es auch unter Telefon 0541 / 7605778. Fans zeigen Gesicht - in der Tageszeitung der NOZ Medien.

Baustellen im Kader: Der VfL sucht noch einige neue Spieler, Alexander Riemann könnte den Verein verlassen.

Training: Heute ist Regenerationstag, kein Training auf dem Platz an der Illoshöhe, genau wie am freien Tag für die Profis am Dienstag. Erst am Mittwoch wird wieder auf dem Platz trainiert, genaue Infos dazu folgen.

Marathontest in Rheine: Der VfL gewinnt nach 120 Minuten 6:0.

Benefizspiel für Paul Jaschke: Am Freitagabend hat der VfL in Oythe getestet - und 10:1 gewonnen.

Transfer: Der VfL leiht Tim Möller für ein Jahr an die Sportfreunde Lotte aus - und der Fußballer freut sich auf seine Aufgabe.

Dauerkartenverkauf: Noch bis zum 3. Juli können Dauerkarten-Inhaber ihre Jahreskarte verlängern und pro bestehende Dauerkarte maximal eine weitere hinzubuchen. Vom 4. bis zum 9. Juli haben neben diesen Kandidaten auch Vereinsmitglieder die Möglichkeit, Jahreskarten zu buchen. Ab 11. Juli startet der freie Dauerkartenverkauf. Hier weitere Einzelheiten.

Das Vorbereitungsprogramm:

5. Juli (Freitag, 18.30 Uhr): FC Oberneuland - VfL (in Oberneuland)



6. Juli (Samstag, 13 Uhr): SV Rödinghausen - VfL (in Kalkriese)



8. bis 13. Juli: VfL-Trainingslager in Tegelen/Venlo;



dabei: 10. Juli: Spiel gegen Union Nettetal (18.30 Uhr, Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit)



dabei: 13 Juli: Spiel gegen Twente Enschede (16.30 Uhr, Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit)



20. Juli (Samstag, ab 14 Uhr): Blitzturnier in Lohne mit dem VfL, Werder Bremen und 1. FC Köln



Sonstige Termine: