Osnabrück. Endlich ist es soweit: Heute veröffentlicht die Deutsche Fußball-Liga den Spielplan der 2. Bundesliga für die neue Saison 2019/20. Um exakt 12 Uhr stehen die Gegner zum Auftakt sowie zum ersten Heimspiel fest.

Spielplan: Alle Infos gibt es um Punkt 12 Uhr wie gewohnt auf noz.de - dann veröffentlicht die DFL den Spielplan der 1. und 2. Bundesliga.

Training: Heute bitten Daniel Thioune und sein Team die Fußballer um 9.30 Uhr auf den Platz auf der Illoshöhe. Am Abend tritt der VfL zum Benefiz-Testspiel zu Ehren von Paul Jaschke in Oythe an - die NOZ berichtet ab 18 Uhr im Liveticker.

Einblicke ins Boot Camp: Mysteriöse Botschaften vom Ende der Welt

Transfer: Der VfL leiht Tim Möller für ein Jahr an die Sportfreunde Lotte aus.

Terminiert: Das Austragungsdatum für die DFB-Pokal-Partie des VfL gegen RB Leipzig steht fest.

Crowdfunding: Ein Drittel der VfL-Kreditgeber haben schon verlängert

Anzeige Anzeige

Dauerkartenverkauf: Bis zum 3. Juli können Dauerkarten-Inhaber ihre Jahreskarte verlängern und pro bestehende Dauerkarte maximal eine weitere hinzubuchen. Vom 4. bis zum 9. Juli haben neben diesen Kandidaten auch Vereinsmitglieder die Möglichkeit, Jahreskarten zu buchen. Ab 11. Juli startet der freie Dauerkartenverkauf. Hier finden Sie weitere Einzelheiten.

Fanshops: Der Shop am Stadion hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Telefon 05 41/77 08 70. Mail: info@vfl.de; der Shop im Hause L+T hat von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet, Telefon 05 41/33 11 30.

Das Vorbereitungsprogramm:

28. Juni (Freitag, 18.30 Uhr): VfL Oythe - VfL (in Oythe)



30. Juni (Sonntag, 14 Uhr): Eintracht Rheine - VfL (in Rheine)



5. Juli (Freitag, 18.30 Uhr): FC Oberneuland - VfL (in Oberneuland)



6. Juli (Samstag, 13 Uhr): SV Rödinghausen - VfL (in Kalkriese)



8. bis 13. Juli: VfL-Trainingslager in Tegelen/Venlo;



dabei: 10. Juli: Spiel gegen Union Nettetal (18.30 Uhr, Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit)



dabei: 13 Juli: Spiel gegen Twente Enschede (16.30 Uhr, Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit)



20. Juli (Samstag, ab 14 Uhr): Blitzturnier in Lohne mit dem VfL, Werder Bremen und 1. FC Köln



Sonstige Termine: