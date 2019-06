Osnabrück. Der Deutsche Fußball-Bund hat die zeitgenauen Ansetzungen der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal veröffentlicht. Der VfL Osnabrück trifft demnach am Sonntagnachmittag, den 11. August, um 15.30 Uhr auf RB Leipzig. Die Partie wird nicht im Free-TV übertragen und ist nur beim Abosender Sky live zu sehen.

