Osnabrück. Happy Birthday Simon Zoller: Der Stürmer, der in der Saison 2012/13 mit 15 Toren für den VfL Osnabrück in der 3. Fußball-Liga begeisterte, wird heute 28 Jahre alt. Indes wird die aktuelle Elf heute in die Friedensstadt zurückkehren.

Happy Birthday: Zoller, der in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga mit dem VfL Bochum an der Bremer Brücke antreten wird, ist einer von neun Ex-Feldspielern, denen der VfL nach aktuellem Stand in der 2. Bundesliga begegnet. Daneben feiert auch Oliver Stang Geburtstag. Der Verteidiger, der zwischen 2009 und 2001 für den VfL in der 3. Liga und in der 2. Bundesliga spielte, wird 31 Jahre alt. Stang kam auf insgesamt 44 Ligaspiele für Osnabrück und spielt nun für den SV Elversberg (Regionalliga Südwest).

Rödinghausen und Delmenhorst planen anders: Wohl kein weiteres Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal an der Bremer Brücke



Training: Ist heute offiziell keines - die Spieler befinden sich bis heute Mittag im sogenannten Boot-Camp - eine Teambuildingmaßnahme für den neu zusammengestellten Kader (hier weiterlesen: Mysteriöse Signale aus dem Boot Camp). Offiziell geht es erst am Donnerstag auf dem Platz an der Illoshöhe weiter (hier Infos).

Dauerkartenverkauf: Der VfL startet in dieser Woche mit dem Dauerkartenverkauf für die neue Saison. Bis einschließlich heute sind zunächst die knapp 70 Saison-Abonnenten am Zuge, deren Sitzplätze aufgrund der baulichen Veränderungen nicht mehr zur Verfügung stehen. Sie können den vom VfL vorreservierten Platz annehmen oder sich einen neuen freien Platz auswählen. Dauerkarten-Inhaber, die ihre Jahreskarte verlängern und pro bestehende Dauerkarte maximal eine weitere hinzubuchen möchten, haben ab morgen bis zum 3. Juli die Gelegenheit dazu. Vom 4. bis zum 9. Juli haben neben diesen Kandidaten auch Vereinsmitglieder die Möglichkeit, Jahreskarten zu buchen. Ab 11. Juli geht es in den freien Verkauf. Hier finden Sie weitere Einzelheiten.

Fanshops: Der Shop am Stadion hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Telefon 05 41/77 08 70. Mail: info@vfl.de; der Shop im Hause L+T hat von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet, Telefon 05 41/33 11 30.

Das Vorbereitungsprogramm:



28. Juni (Freitag, 18.30 Uhr): VfL Oythe - VfL (in Oythe)



30. Juni (Sonntag, 14 Uhr): Eintracht Rheine - VfL (in Rheine)



5. Juli (Freitag, 18.30 Uhr): FC Oberneuland - VfL (in Oberneuland)



6. Juli (Samstag, 13 Uhr): SV Rödinghausen - VfL (in Kalkriese)



8. bis 13. Juli: VfL-Trainingslager in Tegelen/Venlo;



dabei: 10. Juli: Spiel gegen Union Nettetal (18.30 Uhr, Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit)



dabei: 13 Juli: Spiel gegen Twente Enschede (16.30 Uhr, Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit)



20. Juli (Samstag, ab 14 Uhr): Blitzturnier in Lohne mit dem VfL, Werder Bremen und 1. FC Köln



Sonstige Termine: