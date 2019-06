Barsinghausen. Nach zwei Jahren Abstinenz sind die C-Junioren-Fußballer des VfL Osnabrück als Niedersachsenmeister wieder zurück in der Regionalliga als höchste Spielklasse in der Altersklasse U15.

Beim Finalturnier der Landesliga-Meister am Wochenende in Barsinghausen setzten sich die Lila-Weißen in zwei spannenden wie engen Spielen durch: Zuerst am Samstag im Halbfinale beim 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen den VfB Peine, als der VfL durch zwei Tore von Pierre Pinot (am Ball unten links) einen 0:1-Halbzeitrückstand drehte.

Und dann am Sonntag im Finale, als Montell Ndikom gegen den JFV Calenberger Land eine Minute vor Abpfiff der glückliche 2:1-Siegtreffer gelang. Die Osnabrücker gestalteten im Finale die erste Halbzeit überlegen und gingen verdient nach einem Tor von Joshua Warsinsky aus dem Gewühl heraus (8.) mit einer 1:0-Führung in die Pause. Nach dem Wechsel aber kamen die Calenberger besser in die Partie und in der 41. Minute zum Ausgleich durch Finn Lüdtke.



Stromberg: Ein Hammerfinale

„Es war ein Hammerfinale. Meine Jungs waren überragend. Sie haben alles reingeworfen und am Ende das Glück erzwungen“, freute sich VfL-Trainer Jan Stromberg darüber, dass die Gegner in der kommenden Saison nun Werder Bremen, Hamburger SV, FC St. Pauli und VfL Wolfsburg heißen.





Rang drei bei der Niedersachsenmeisterschaft im Barsinghäuser-August-Wenzel-Stadion belegte JFV Borstel-Luhdorf, der sich im „kleinen Finale“ mit 5:4 nach Elfmeterschießen (1:1) gegen den VfB Peine durchsetzte.

U16 verpasst Meisterschaft

Die U16-Fußballer des VfL Osnabrück haben dagegen den Meistertitel in der Niedersachsenliga verpasst und landeten am Ende der Saison nach der 1:4-Niederlage gegen den JFV Calenberger Land auf dem dritten Tabellenplatz. Schon zur Pause lagen die VfLer mit 0:3 in Rückstand. Etwas Hoffnung keimte in der 52. Minute mit dem 1:3 durch Rafael Branquinho auf, doch bereits zehn Minuten erzielte der Niedersachsenliga-Torschützenkönig Kim-Kenneth Kretschmann mit seinem vierten Treffer den verdienten 1:4-Endstand.

U13 ist Kreispokalsieger

Den U13-Fußballern des VfL Osnabrück ist die Titelverteidigung im Kreispokal Stadt/ Land erfolgreich geglückt. Mit einem verdienten 8:0-Sieg bei Viktoria Gesmold holte sich die Mannschaft von Trainer Fabian Hebbeler den „Pott“ und feierte nach dem Schlusspfiff ausgiebig ihre weiße Weste in sechs Pokalspielen. Ohne Gegentore marschierten die Lila-Weißen durch die ersten fünf Runden und ließen auch im Finale nichts anbrennen. Die Gesmolder konnten die VfLer bis zur 13. Minute vom Tor fernhalten, doch nach dem 2:0-Pausenstand legten die jungen Talente noch sechs Treffer zum 8:0-Endstand nach.