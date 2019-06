Osnabrück. Während sich die gesunden VfL-Profis am Samstagnachmittag erstmals nach der Sommerpause in einem Spiel dem Publikum in Hellern präsentierten, verfolgten einige ,,lila-weiße Sorgenkinder" das Geschehen von der Seitenlinie aus.

Mittlerweile befindet sich Maurice Trapp seit mehr als zwei Monaten im Krankenstand. Sein letztes Pflichtspiel bestritt der Top-Innenverteidiger am 20. April gegen den VfR Aalen. Nach dieser Partie (2:0) stand der Aufstieg des VfL in die 2. Bundesliga fest. Trapp wurde aus dem Kader genommen, um die ihn schon vorher plagenden Rückenprobleme intensiv zu behandeln. ,,Der verdammte Ischias", antwortete der 27-Jährige am Samstag am Rande des Spiels gegen Hellern auf die Frage, was ihn nach wie vor daran hindere, unter voller Belastung zu spielen. Immer wieder reagiere der Nerv, wenn er die Intensität erhöhe. Deswegen müsse er sich derzeit vorwiegend mit Spezial- und Laufübungen begnügen. ,,Geduld, Geduld, Geduld" – das sei derzeit sein Motto. Seine Probleme würden intensiv behandelt – und natürlich bleibe er optimistisch. So optimistisch, dass er es zumindest nicht für ausgeschlossen hält, spätestens ab dem 8. Juli im Trainingslager im niederländischen Tegelen wieder unter voller Belastung einzusteigen.

Ajdini zuversichtlich

Weiterer Vertreter im VfL-Lazarett: Bashkim Ajdini, der am Samstag aber sehr zuversichtlich wirkte, dass er nach seinen ebenfalls schon Wochen andauernden muskulären Oberschenkelproblemen in den nächsten Tagen wieder zu 100 Prozent einsatzfähig sei. Und bei Alexander Riemann scheint sich die ,,Verletzungsseuche" weiter fortzusetzen. In der vergangenen Saison war der Offensiv-Allrounder vom Verletzungspech verfolgt, im März dieses Jahres unterzog er sich einer Operation am lädierten Knie. Nach den ersten Trainingseinheiten in den vergangenen Tagen reagierte das operierte Knie erneut, Riemann musste deswegen am Samstag in Hellern aussetzen.

Lange Genesungswege für Engel und Haubrock

Im Gegensatz zu dem erwähnten Trio sehen die beiden Langzeitverletzten Konstantin Engel (Schien- und Wadenbeinbruch) und Simon Haubrock (Sprunggelenksverletzung) ihre jeweilige Situation gelassener. Beide verfolgten das erste Testspiel in dem Wissen, dass ihr Genesungsprozess noch einige Monate in Anspruch nehmen wird.