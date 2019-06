Erinnerungsfoto in Hellern: die Spieler des SV Hellern und des VfL. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Nach dem 11:0-Erfolg am Samstag in Hellern testet der VfL Osnabrück am heutigen Sonntag erneut: Um 14.30 Uhr spielt das Team von Trainer Daniel Thioune an der Illoshöhe gegen den Osnabrücker SC.