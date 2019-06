Osnabrück. Das bevorstehende Wochenende steht für die Zweitliga-Fußballer des VfL Osnabrück ganz im Zeichen der Werbung in der Region, genauer gesagt in der Stadt mit zwei Testspielen am Samstag und am Sonntag.

Am Samstag, 22. Juni, steht zunächst die Testspiel-Premiere beim SV Hellern auf dem Programm. Anstoß auf dem Gelände an der Klaus-Stürmer-Straße ist um 16 Uhr. Der SVH ist in der abgelaufenen Saison von der Bezirksliga in die Kreisliga Stadt abgestiegen. In der neuen Spielzeit peilen die ,,Hellboys" den sofortigen Wiederaufstieg an. Der SV erwartet einen nicht unerheblichen Besucherandrang und weist deswegen im Vorfeld darauf hin, dass aufgrund von Bauarbeiten direkt vor der Sportanlage nur sehr begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung stünden. Genutzt werden könnten die Parkplätze an der Tennisanlage sowie am angrenzenden Friedhof.

Freundschaftsschal

Extra für dieses Spiel haben beide Vereine einen Freundschaftsschal aufgelegt. Ein Exemplar aus der limitierten Auflage ist am Spieltag für 14,95 Euro erhältlich. Die Eintrittspreise in Hellern: acht Euro (Vollzahler), fünf Euro (ermäßigt), Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Ermäßigungsberechtigt sind Schüler, Studenten, Schwerbehinderte (ab 50 Prozent), Inhaber des Osnabrück-Passes (das jeweilige Dokument ist vorzulegen).

Anstoß am Sonntag um 14.30 Uhr

Einen Tag später (also am Sonntag, 23. Juni) trifft der VfL auf einen weiteren Club, der aus der Kreisliga Stadt aufsteigen möchte. Das Spiel gegen den Osnabrücker SC wurde kurzfristig von der OSC-Anlage (Hiärm-Grupe-Straße) auf den Hauptplatz des VfL-Trainingszentrums Illoshöhe verlegt. Anstoß ist um 14.30 Uhr (nicht 14 Uhr). Die Ticketpreise: wie in Hellern.