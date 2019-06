Sportlich lief es für den VfL im August 2015 gegen Leipzig alles andere als schlecht. Foto: imago images/osnapix

Osnabrück. RB Leipzig? Da war doch was. Als Nia Künzer am Samstagabend dem VfL Osnabrück den Bundesligisten und kommenden Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig in der ersten DFB-Pokalrunde zuloste, hatten viele VfL-Anhänger sofort das Skandalspiel aus dem Jahr 2015 vor Augen.