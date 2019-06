Osnabrück. Der Bund der Steuerzahler äußert sich kritisch zur finanziellen Unterstützung der Stadt Osnabrück für die Modernisierung des Stadions an der Bremer Brücke. Die Grünen kritisieren derweil den städtischen Finanzvorstand Thomas Fillep für dessen Äußerungen zu einem möglichen Stadionneubau.

Am Dienstagabend hatte der Stadtrat mit großer Mehrheit den Weg dafür freigemacht, dass die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (OBG) eine verzinsliche Rücklage von 3,2 Millionen Euro in die Stadion KG einbringt. Über den Vorsteuerabzug sollen 600000 Euro relativ schnell nach Beendigung der Maßnahmen an die OBG zurückgezahlt werden. Der Steuerzahlerbund bezweifelt, dass es darüber hinaus zu einer Rückzahlung der Rücklage kommen wird. „Es wäre daher angebracht, eher von einem ,verlorenen Zuschuss‘ statt einer ,Rücklage‘ zu sprechen“, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass die Stadt immer bereitsteht, wenn der VfL Osnabrück Geld benötigt. Die Lila-Weißen müssten nach dem Aufstieg weitere Sponsoren und Werbepartner akquirieren. „Es handelt sich grundsätzlich natürlich nicht um die Aufgabe der öffentlichen Hand, einen Profifußballclub finanziell zu unterstützen“, wird Jan Vermöhlen, Haushaltsreferent beim Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen in der Mitteilung zitiert.



Steuerzahlerbund kritisiert DFL-Auflagen

Gleichzeitig wisse man um die Ausnahmesituation, in der sich der VfL und die Stadt befänden, weil Vorgaben der Deutschen Fußball-Liga (DFL) zu erfüllen seien, „deren Umsetzung für den Verein alleine finanziell wohl nicht zu stemmen“ seien. „Aus unserer Sicht sind die Auflagen, die die DFL den Zweitligavereinen macht, viel zu restriktiv und kostenintensiv. Teilweise handelt es sich dabei auch um Auflagen, die nicht im Geringsten zum sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg der Vereine beitragen, sondern einzig und allein den wirtschaftlichen Interessen der DFL dienen“, kritisiert Vermöhlen. Traditionsvereine, die in älteren Stadien spielen, seien hiervon besonders betroffen. Ärgerlich sei auch, dass die DFL Städte und Vereine unter Druck setze, sich aber an den Kosten für Polizeieinsätze rund um Fußballspiele nicht beteiligen wolle.

Grüne irritiert von Filleps Vorstoß

Auch die Grünen üben Kritik, allerdings an den Aussagen von Thomas Fillep. Der Stadtkämmerer hatte gegenüber unserer Zeitung unter anderem erklärt, dass sich die Stadt auch den Bau eines neuen Stadions leisten könnte. „Seriös wäre es, zunächst die geplante Machbarkeitsstudie zur Sanierung abzuwarten, bevor man sich einseitig auf einen Stadionneubau festlegt, der auch noch allein von der Stadt finanziert werden soll“, erklären Volker Bajus (Fraktionsvorsitzender) und Michael Hagedorn (finanzpolitischer Sprecher) in einer Mitteilung der Grünen-Fraktion. „Eine Vollsanierung des Stadions oder gar der von Fillep ins Spiel gebrachte Neubau sind angesichts der Kosten ohne Beteiligung Dritter kaum vorstellbar“, sagte Hagedorn demnach. Fillep hatte gesagt, dass der VfL und seine Sponsoren „dem Rat dann auch eine angemessene Eigenbeteiligung […] vorschlagen“ sollten.

Bajus: Andere Prioritäten als Stadionbau

Generell zeigen sich die Grünen von Filleps Haltung irritiert. Die Stadt stehe unter anderem bei Schulsanierungen und der Gründung einer Wohnungsgesellschaft vor erheblichen Investitionen, die gegenüber einem Stadionneubau Priorität hätten. „Beim Radwegbau, dem Busnetz und der Kultur hat der Hüter der Finanzen gerade noch vor steigenden Belastungen des Haushaltes gewarnt. Und jetzt hat er auf einmal kein Problem mit einer noch gar nicht bezifferbaren Summe im hohen zweistelligen Millionenbereich. Das ist finanzpolitisch fragwürdig. Einen solchen Blindflug halten wir nicht für verantwortbar“, wird Bajus zitiert.

Grüne favorisieren Standort an der Bremer Brücke

Für die Grünen hat der Standort an der Bremer Brücke „absolute Priorität“. Die Stimmung im Stadion sei „legendär und ein Baustein des Aufstiegserfolgs“. „Das gibt man nicht ohne Not auf“, hofft Bajus darauf, dass der aktuelle Standort den Anforderungen der DFL entsprechend modernisiert werden kann. „Wenn man ohne belastbare Argumente die Bremer Brücke schlecht redet und zugleich den Kostenrahmen für das Projekt 2. Liga beliebig steigert, dann läuft man Gefahr, Fans und Bürgerschaft hierüber zu spalten“, sagt Bajus. Eine verfrühte Festlegung sei „nicht sinnvoll und politisch nicht verantwortbar“, meinen die Grünen. „Der Kämmerer steht häufig bei notwendigen und auch wünschenswerten Ausgaben auf der Bremse – das ist ja auch sein Job. Dass er hier in dieser Art und Weise vorprescht, ist mehr als unverständlich. Entscheiden wird am Ende der Rat und nicht der Finanzvorstand. Der VfL und auch der Kämmerer sind dringend aufgerufen, für die Sicherstellung der Spielfähigkeit des VfL um weitere Sponsoren und Zuschüsse zu werben“, fordert Hagedorn.