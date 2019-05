Osnabrück. Frühsport mal anders: Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, Finanzvorstand Thomas Fillep und Jürgen Wehlend vom VfL Osnabrück haben am Mittwoch um 8.45 Uhr die Absichtserklärung zur Modernisierung des Stadions an der Bremer Brücke unterzeichnet.

Placeat dignissimos nam quas sint eum ullam voluptates. Harum vel et veniam voluptates esse. Quis doloremque officia dolor quidem quia ab. Est voluptas molestias aut similique soluta voluptas. Totam culpa saepe ut. Architecto vel molestiae similique consectetur. Et facilis ut sint magni. Consequuntur vero modi amet sapiente corporis ut eligendi. Reiciendis vel est iure nesciunt. Aut vero unde quo rerum ut placeat. Eaque maxime atque ipsa nihil.

Maxime et quo odit non veritatis ab ullam. Tempora omnis vitae impedit aut iste veritatis quibusdam. Optio odit reprehenderit nemo aut voluptatibus nisi et ipsa.

Sapiente temporibus omnis nulla est vitae. Aut ducimus ullam et officia. Doloribus illo aut eligendi ea assumenda. Quo omnis repellat magni neque iste. Libero corporis iste perferendis.