Osnabrück. Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes zu einer Geldstrafe von 4900 Euro verurteilt worden.

Das teilte der DFB am Montag mit. Chaoten im Fanblock des VfL hätten nach dem Schlusspfiff des Drittliga-Heimspiels gegen Hansa Rostock am 3. Mai insgesamt 14 bengalische Feuer gezündet, so der DFB. ,,Die Osnabrücker haben dem Urteil bereits zugestimmt."