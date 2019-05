Osnabrück. 982 Tore sind in der Spielzeit 2018/19 in der 3. Fußball-Liga gefallen. Bewegtbild-Anbieter Magentasport hat nun dazu aufgerufen, das schönste Tor der Saison zu wählen. Unter den Nominierten finden sich auch zwei Spieler des Meisters VfL Osnabrück wieder.

Das Voting läuft seit Donnerstag auf dem Facebook-Kanal von Magentasport. Jeder Fan hat bis Sonntag, 26.Mai 2019, um 12 Uhr die Chance, mit einer Stimme das schönste Tor des Jahres zu wählen.

Àlvarez und Ouahim nominiert

Unter den nominierten Torschützen sind auch zwei Spieler des VfL dabei. In die Liste schafften es der späte 2:2-Ausgleichstreffer von Marcos Àlvarez gegen den TSV 1860 München am 3. Spieltag. Der 27-Jährige zirkelte einen Freistoß in der Nachspielzeit aus etwa 18 Metern links oben unter die Latte und brachte die Bremer Brücke damit zum Beben.

Der zweite nominierte VfL-Spieler ist Anas Ouahim. Mit seinem Distanztreffer zum 2:0 aus knapp 20 Metern im Auswärtsspiel gegen den KFC Uerdingen am 33. Spieltag schoss sich der 21-Jährige nicht nur in die Auswahlliste des Bewegtbildanbieters, sondern ebnete den Lila-Weißen damit auch den Weg zum Aufstieg, den sie eine Woche später gegen den VfR Aalen perfekt machten.