Osnabrück . Der VfL Osnabrück hat Nico Granatowski unter Vertrag genommen. Der 27-Jährige wechselt ablösefrei vom SV Meppen zu den Lila-Weißen und hat einen Vertrag mit Laufzeit bis zum 30.06.2021 unterzeichnet.

Ausgebildet wurde Granatowski im Nachwuchsleistungszentrum von Bundesligist VfL Wolfsburg. Zuletzt trug er das Trikot des SV Meppen. Ins Emsland wechselte der Außenbahnspieler im Sommer 2017 von den Sportfreunden Lotte, für die er das wichtige 1:0 im Aufstiegsspiel des Sommers 2016 bei Waldhof Mannheim erzielt hat.

Für den SV Meppen stand Granatowski im Laufe der Saison 2018/19 in 34 von 38 Meisterschaftsspielen auf dem Platz (3 Tore, 5 Vorlagen) und absolvierte inklusive des gestrigen Finales gegen den SV Drochtersen/Assel, das 0:1 verloren ging, vier Partien im Landespokal (1 Tor). Insgesamt stehen 89 Drittligaspiele in der Vita des 27-Jährigen. In der Saison 2017/18 schoss er in der Hänsch-Arena das goldene Tor zum 1:0-Sieg gegen Osnabrück per Distanzschuss.

„Nico Granatowski ist auf beiden Außenbahnen flexibel einsetzbar. Er zeichnet sich durch seine robuste und zielgerichtete Spielweise sowie seine Mentalität aus. Seine Fähigkeiten erweitern unsere Optionen im Offensivspiel und wir sind davon überzeugt, dass er mit uns gemeinsam den nächsten Schritt gehen kann.“, erläutert Benjamin Schmedes, Sportdirektor des VfL Osnabrück.

Nico Granatowski hat bei den Lila-Weißen bereits einige Zeit vor der offiziellen Bekanntgabe einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2021 unterschrieben, nachdem er den obligatorischen Medizincheck erfolgreich absolviert hat.