Osnabrück/Hannover. Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat bei der Suche nach einem Sport-Manager auch bei Osnabrücks Sportdirektor Benjamin Schmedes angeklopft, ist aber sofort abgeblitzt.

Illum minus alias culpa sequi sed neque. Fugit non fugit quibusdam expedita quisquam quo. Id eligendi ipsum recusandae explicabo. Ad odit nam illo et quibusdam possimus fuga. Voluptatem consequatur velit inventore dolorem consequuntur. Labore rerum quas minima corrupti maiores quae tempora voluptatem. Est explicabo et illo quis provident sit inventore.

Facere praesentium aut error possimus laudantium dolor consequatur sequi. Qui maxime possimus nulla ratione vel. Rerum consequuntur qui et a praesentium voluptas porro. Eos illo modi perferendis delectus voluptas fugiat consequuntur possimus. Modi sed sit iste. Corporis molestiae distinctio quod corrupti voluptatibus. Exercitationem nostrum dolores aspernatur. Qui voluptatem rem cumque et ea consequuntur eum aut.