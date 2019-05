Osnabrück. Die VfL-Aufstiegshelden haben sich in die Sommerpause verabschiedet. Hinter den Kulissen wird allerdings schon die Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga geplant. Einige Termine stehen bereits fest.

Nach dem bisherigen Plan werden die Profis am 18. und 19. Juni zu den sportärztlichen Untersuchungen zurückerwartet. Am 20. Juni bittet Coach Daniel Thioune erstmals wieder auf den Trainingsplatz. In den folgenden Wochen sind bereits diese Termine fix:

Samstag, 22. Juni, 16 Uhr: Test beim SV Hellern (kämpft aktuell in der Bezirksliga gegen den Abstieg)

Sonntag, 23. Juni, 14 Uhr: Test beim Osnabrücker SC (Kreisliga)

Donnerstag, 27. Juni: Trikotpräsentation im Sporthaus L&T

Freitag, 28. Juni, 18.30 Uhr: Test beim VfL Oythe (Landesliga)

Sonntag, 30. Juni, 14 Uhr: Test beim FC Eintracht Rheine (kämpft in der Oberliga Westfalen gegen den Abstieg)

Freitag, 5. Juli, 18.30 Uhr: Test beim FC Oberneuland (Bremen-Liga)

Samstag, 6. Juli, 13 Uhr: Test gegen den SV Rödinghausen (Regionalliga) in Kalkriese

8. bis 13. Juli: Trainingslager im niederländischen Tegelen

Donnerstag, 11. Juli, 18.30 Uhr: Test in Tegelen gegen den SC Union Nettetal (kämpft in der Oberliga Niederrhein gegen den Abstieg)

Samstag, 13. Juli: Test gegen einen internationalen Gegner (Zeit und Ort noch offen)

Sonntag, 14. Juli: Saisoneröffnungsfeier

Samstag, 20. Juli: Blitzturnier in der Region (unter anderem mit zwei Erstligisten)

Blitzturnier in der Region (unter anderem mit zwei Erstligisten) 26. bis 29. Juli: 1. Spieltag, 2. Bundesliga