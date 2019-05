Osnabrück. Frauen, die ihre Fan-Geschichte erzählen sind selten. Ebenso stehen weibliche Fans kaum je im Mittelpunkt existierender Fan- und Fußballlegenden. Eine Ausstellung in Osnabrück will diese Wahrnehmung ändern und zeigt auch das Leben eines aktiven weiblichen VfL-Fans.

Warum haben es weibliche Fußballfans in türkischen Stadien leichter als in schwedischen, warum geht eine 94-jährige Britin Woche für Woche ins Stadion, und wie sieht eigentlich das Leben als Anhängerin des VfL Osnabrück aus? Antworten auf diese Fragen bietet die Wanderausstellung "Fan.Tastic Females", die der weiblichen Fußballkultur ein Gesicht gibt.

Das Herzstück der Ausstellung sind achtzig Videoporträts über Frauen aus 21 Ländern. "Es ist eine Ausstellung von Fans für Fans", sagt Lisa Roggenkamp, die ihre Geschichte auf Video festgehalten hat. Neben ihrer Fanbiografie berichten die Frauen, wie sie zum Fußball gekommen sind und warum sie sich auch heute noch engagieren.

An diesem Dienstag, 21. Mai, eröffnet die Ausstellung an der Bremer Brücke und wird dort auf der Nordtribüne, in den Kabinen und im Presseraum jeweils von 14 bis 19 Uhr zu sehen sein. Die Videos sind über das Scannen eines QR-Codes auf dem Smartphone oder auf dem Tablet zu sehen. Für Besucher ohne Smartphone liegen Handys bereit. Am Mittwoch, 22. Mai, um 19.30 hält Antje Gravenhorst, die die Ausstellung mit aufgebaut hat, im Presseraum einen Vortrag zum Thema "Perle ausm Block?" - Weibliche Ultras zwischen Anpassung und Rebellion. Letzter Ausstellungstag ist Samstag, 25. Mai. Der Eintritt ist frei.